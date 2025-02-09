Москва, 9 февраля, 2025, 08:11 — ИА Регнум. В ночь на 9 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России уничтожили и нейтрализовали 35 беспилотных летательных аппаратов украинских формирований в небе над восемью регионами. Об этом 9 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Виталий Невар/ТАСС

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что 18 дронов из этого числа было уничтожено над территорией Курской области, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем, по три — в небе над Воронежской и Ростовской областями, и ещё по одному — над Брянской и Тульской областями и над Крымом.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 8 февраля рассказал об атаках украинской армии на село Муром и посёлок Малиновку. По его словам, в Милиновке при атаке дрона на частный дом были повреждены кровля и припаркованная рядом с ним машина.

Ранее в этот же день при ударе беспилотника по грузовому автомобилю в селе Шелаево Белгородской области пострадал мирный житель. Украинские боевики также нанесли удары дронами по посёлку Уразово.