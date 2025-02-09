ДНР, 9 февраля, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Жители освобождённого российскими военными Дзержинска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике не могут оттуда эвакуироваться и вынуждены скрываться в подвалах, потому что украинские формирования атакуют любую пытающуюся выехать из города группу мирных людей. Об этом 9 февраля рассказал командир штурмового подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» Иван Шульга.

По словам российского военного, сейчас в Дзержинске остаётся ещё очень много мирных жителей, как в частных жилых домах, так и в подвалах многоэтажных жилых зданиях, которых по возможности эвакуируют ВС РФ. При этом украинские боевики бьют по мирным горожанам артиллерией, дронами-камикадзе и сбрасывающими взрывные устройства беспилотниками.

«Противнику без разницы, по кому наносить огневое поражение. Противник видит, что проходит эвакуация мирного населения, начинает наносить (поражение) огнём артиллерии, а также (работают) FPV-дронами и сбросами (с дронов). Противник целенаправленно бьёт по мирным жителям в ходе эвакуации», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Шульга уточнил, что мирное население радуется приходу военных армии России и часто лично высказать им свою благодарность.

«Когда мы заходили, при встрече с мирными, мирное население было очень радо нас видеть, встречали нас, благодарили, что мы пришли и начали их освобождать город Дзержинск», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России освободили Дзержинск 7 февраля, площадь освобождённой плотной городской застройки составила более 50 кв. км. Также российские военные выбили противника из 11 населённых пунктов торецкой агломерации, продвинувшись в глубину обороны украинских формирований на 13 км.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Дзержинск после освобождения снова стал настоящим русским городом. Представитель российских силовых структур рассказал, что освобождение Дзержинска ускорит начало боёв за Константиновку. Кроме того, это позволит снизить огневое давление ВСУ на Горловку, добавил он.