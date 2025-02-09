Российский тяжелораненый боец выжил при вражеском обстреле благодаря самоотверженным действиям медсестры мотострелкового подразделения, ефрейтора Людмилы Болилой. Когда началась атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) медик не только оказывала неотложную медицинскую помощь под огнём противника, но и закрыла собой пострадавшего, приняв все поражающие элементы и осколки на себя. В Минобороны также отметили 9 февраля, что женщина получила многочисленные ранения и была доставлена в полевой госпиталь, а в последствии — представлена к государственной награде «За героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, проявленные при исполнении воинского долга». Таким известием ознаменован новый, 1081-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Счёт российских бойцов, проявивших мужество и героизм в входе СВО идёт на сотни тысяч. К примеру, военнослужащий Леонид Пигин более суток продолжал корректировать артиллерийские удары по украинским позициям, несмотря на перебитый позвоночник. В интервью телеканалу «Звезда» лейтенант пояснял, что после серьёзного ранения мог только шевелить рукой и немного спиной. В таком состоянии он и передавал координаты для артиллерийских ударов.

Посмертно награждён орденом Мужества доброволец из Челябинска Сергей Ганжа с позывным Хара. Летом 2024 года он ценой своей жизни спас жизнь командира отделения. Боец правильно оказал медицинскую помощь при ранении в ногу, а потом восемь километров тащил на себе раненного, успевая отстреливаться от беспилотников ВСУ.

Военный инженер, старший лейтенант ВС РФ Евгений Кочергин, трижды награждённый орденом Мужества, вызвал огонь ВСУ на себя и тем самым спас целое подразделение.

«Разум говорил мне только о том, сколько времени нужно продержаться», — отмечал инженер.

Сапёр-разведчик Закарья Алиев на протяжении трёх недель в одиночку оборонял опорный пункт от Вооружённых сил Украины и питался найденным у противника луком. В беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой в конце ноября 2024 года он поведал, как умудрился захватить блиндаж и заставить сдаться целую группу украинских военных.

Российский боец с позывным Кучер с перебитой рукой 12 дней в одиночку удерживал опорный пункт под Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его сослуживец с позывным Ярс в конце 2024 года рассказал, что его товарищ потерял много крови, у него была перебита кость на руке, осколки посекли ноги, но боец не сдался.

Боец из Якутии с позывным Шурик, получивший ранение на СВО, сам отрезал себе ногу ножом, чтобы не умереть от заражения крови. После этого он 17 дней ждал эвакуации в окопе. Выжить ему помогали сослуживцы, которые приносили лекарства и ухаживали за раненым товарищем.

Всего более 300 участников СВО стали Героями России. Верховный главнокомандующий Владимир Путин, обращаясь к награждённым высшей наградой страны в конце 2024 года, отмечал, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции не оставляет сомнений в том, что Россия победит.

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