Санкт-Петербург, 9 февраля, 2025, 07:42 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом утром 9 февраля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 06:55 МСК введены в петербургском аэропорту Пулково», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Вместе с этим Кореняко сообщил, что временные ограничения на работу аэропорта Волгограда, введённые ранее, были сняты. В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушёл один самолёт, совершавший рейс в Волгоград, уточнил представитель Росавиации.

Как передавало ИА Регнум, утром 9 февраля временные ограничения на полёты были введены в международном аэропорту Стригино имени В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде.

Представитель агентства тогда уточнил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.