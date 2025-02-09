Вашингтон, 9 февраля, 2025, 07:28 — ИА Регнум. Встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским проведёт вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе. Об этом 8 февраля сообщает газета The New York Post.

Alex Brandon/AP/TASS Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс

Информация о том, какие вопросы, могут обсуждаться в рамках предстоящей встречи и в каком формате она пройдёт, не уточняется.

Издание отмечает, что встреча состоится на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении заключить сделку с киевскими властями на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности в рамках любого потенциального мирного урегулирования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как предположил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене попытается подорвать усилия по урегулированию украинского конфликта.

Как пояснил депутат, Зеленский ради срыва процесса мирного урегулирования готов даже выставить себя «несколько неадекватным» и потребовать ввода войск НАТО и передачи Украине ядерного оружия.

2 февраля президент США Трамп сообщил, что Вашингтон запланировал встречи с представителями Москвы и Киева в течение последних «очень напряжённых» дней. По его словам, дискуссии на эту тему проходят «довольно успешно». Кроме этого, по словам Трампа, США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь киевскому режиму. Он добавил, что Вашингтон хочет добиться от Киева соответствующих гарантий в этом вопросе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля назвал эту инициативу Трампа предложением о покупке помощи США.