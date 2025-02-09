Пхеньян, 9 февраля, 2025, 06:43 — ИА Регнум. Военный конфликт на Украине затягивается по вине США и западных стран, которые пытаются нанести России стратегические поражение. Об этом заявил лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Лидер КНДР Ким Чен Ын

«Товарищ Ким Чен Ын заявил, что за кулисами военной машины, спровоцировавшей трагическую ситуацию на Украине, которая продолжается уже три года на фоне большой обеспокоенности народов мира, являются Соединённые Штаты, которые бредят амбициями по установлению однополярной гегемонии и носят устойчивый титул разрушителя мира и стабильности во всём мире, и выразил серьёзную обеспокоенность безрассудным поведением Соединённых Штатов и западных стран, которые намеренно поощряют продолжение военных действий из-за заблуждения о нанесении стратегического поражения России», — говорится в сообщении ЦТАК.

Вместе с этим Ким Чен Ын подчеркнул, что неизменная позиция КДНР заключается в противодействии и отклонении любых действий, которые отрицают международную справедливость и подрывают мир и безопасность на всей планете. Ким Чен Ын также заверил, что ВС КНДР и жители страны будут неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите её суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что США и их сателлиты делают всё для затягивания конфликта на Украине, открыто заявляя, что их цель — нанесение России стратегического поражения. Глава государства подчеркнул, что все эти годы раз за разом отвергались все попытки мирного урегулирования ситуации. Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем вопросам, заявил Путин.

По словам Путина, Запад хочет уничтожить Россию, о чём свидетельствуют заявления о стремлении нанести стране стратегическое поражение. Глава государства отметил, что с такой ситуацией Россия сталкивалась уже не раз. Он подчеркнул, что при этом всегда находились люди, которые вставали на защиту Родины.

10 сентября 2024 года Владимир Путин заявил, что США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире и, используя Украину, стремятся нанести России стратегическое поражение. 24 октября президент РФ отметил, что это стремление является иллюзорным расчётом тех, кто не знает российскую историю.