Вашингтон, 9 февраля, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Решения президента США Дональда Трампа поставили под угрозу долгие и тесные взаимоотношения между Соединёнными Штатами и странами Европейского союза. Об этом 8 февраля пишет журналист Роб Пичета в своём материале для CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Иррациональные геополитические интервенции Трампа могут привести к глобальной изоляции США от их политических союзников. Заявления Трампа о Газе могут только ускорить этот процесс», — заявил журналист.

Внешнеполитическую идею Трампа о взятии сектора Газа под американский контроль с переселением её палестинского населения и превращения анклава в «Ривьеру Ближнего Востока» журналист назвал провокационной. Пичета пояснил, что предложение Трампа буквально свело на нет десятилетия усилий западной политики по ситуации в секторе Газа.

Журналист указал, что лидеры стран Европы не поддерживают решения Трампа, но подвергая критике заявления и предложения американского лидера, опасаются непредсказуемой ответной реакции Вашингтона.

В качестве примера Пичета приводит Великобританию, которой нужны хорошие отношения с США для развития и роста экономики, поэтому каждое необдуманное замечание от официальных лиц может очень дорого обойтись стране. Однако оставить без внимания неожиданные высказывания Трампа Лондон не в состоянии, и премьер-министру Киру Стармеру приходится лавировать, используя тонкие словесные формулировки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснил ужасным отношением европейцев к США. В частности, он подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

В декабре Трамп также пригрозил, что страны ЕС столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. Дополнительно он упомянул возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Он пообещал путём введения таких мер не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.