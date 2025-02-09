Нижний Новгород, 9 февраля, 2025, 05:58 — ИА Регнум. Международный аэропорт Стригино имени В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде временно прекратил приём и выпуск авиарейсов. Об этом утром 9 февраля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко.

Lex Rayton/Global Look Press

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 04:40 МСК введены также в аэропорту Нижний Новгород», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

В ночь на 9 февраля Кореняко сообщил о введении временных ограничений в международном аэропорту Волгограда. Представитель агентства тогда уточнил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Как передавало ИА Регнум, временные ограничения в аэропорту Мурманска вводились вечером 7 февраля. Менее чем через два часа ограничения были сняты.

До этого, вечером 5 февраля, были введены временные ограничения на полёты в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань также не принимала и не отправляла рейсы. Ограничения сняли на следующее утро.