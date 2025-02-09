Курагинский район, Красноярский край, 9 февраля, 2025, 05:50 — ИА Регнум. В Красноярском крае в результате схода лавины перекрыли движение на участке в Курагинском районе. Об этом утром 9 февраля сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

УГИБДД по Красноярскому краю

«Из-за схода снежной массы на на 25 км автодороги «Курагино — Черемшанка» на дороге установлено ограничение движения. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В региональном МЧС призвали автомобилистов учитывать информацию и отложить поездки в данном направлении.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря федеральную трассу Р-255 «Сибирь» перекрыли под Красноярском из-за ДТП. Сообщалось, что днём на 961-м км автодороги в Рыбинском районе столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль «Тойота». В результате аварии грузовики загорелись, отмечается в публикации.