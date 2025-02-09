Москва, 9 февраля, 2025, 05:32 — ИА Регнум. С 1 марта в России начнут действовать новые правила освоения земельных участков в населённых пунктах и садоводствах. Об этом рассказал старший партнёр юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнёры» Филипп Терехин.

Александр Тарханов

Согласно закону, на освоение приобретаемых или имеющихся земельных участков будет выделяться три года.

«В случае если участок не освоен в течение этого срока, правообладателя могут ждать штрафы, а если никаких действий принято не будет, то такой участок может быть изъят у собственника. При этом изъятию будут предшествовать уведомления и предложения устранить выявленные нарушения», — приводит слова Терехина агентство «Прайм».

Основная задача законопроекта — мотивация владельца участка использовать его надлежащим образом и ухаживать за ним, пояснил юрист. Терехин посоветовал собственникам участков содержать их в порядке, чтобы избежать претензий со стороны надзорных ведомств.

«Если участок был предоставлен для строительства, в течение трёх лет его необходимо выровнять, осушить и, как минимум, возвести фундамент будущего дома», — добавил он.

Кроме этого, Терехин отметил, что закон также нацелен на решение проблемы тех участков, владельцы которых потеряли к ним интерес.

«Заброшенные участки портят внешний вид территорий и по умолчанию являются неэффективным использованием земельного ресурса. Таким образом, главное — чтобы участок был ухожен, имел опрятный вид и не простаивал без дела», — рассказал Терехин.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года Государственная дума приняла закон, согласно которому правительство РФ уполномочено устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населённых пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах, ограничив тремя годами максимальный срок их освоения. В документе не предусматриваются новые виды наказания или повышение штрафов. Для собственника за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства или огородничества, установлена административная ответственность.

30 января вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в обязательном порядке информировать родственников владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии. По его мнению, это позволит предотвратить несправедливые случаи, когда земля, находящаяся в собственности семьи десятилетиями, изымается только из-за того, что пожилой владелец уже не в состоянии ухаживать за ней.