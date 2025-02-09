Воронеж, 9 февраля, 2025, 05:25 — ИА Регнум. В Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) и авиация ВС России сбили несколько украинских беспилотников. Об этом утром 9 февраля проинформировал губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружены и с помощью нашей авиации уничтожены несколько БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников, предварительно, нет. Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 8 февраля сообщил, что за сутки российские силы противовоздушной обороны сбили в зоне спецоперации 93 дрона украинской армии. Он также отметил, что с начала спецоперации в зоне СВО российские средства ПВО сбили 42 710 дронов, а также 653 самолёта, 283 вертолёта и 592 зенитных ракетных комплекса.

Утром 8 февраля Минобороны РФ проинформировало, что средства ПВО за ночь уничтожили 36 беспилотников: 18 БПЛА были подавлены над Ростовской областью, 11 БПЛА сбиты над Волгоградской областью, пять — над Белгородской областью и ещё два беспилотника ВСУ перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем.