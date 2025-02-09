Санкт-Петербург, 9 февраля, 2025, 04:32 — ИА Регнум. Троих обвиняемых в групповом мошенничестве в особо крупном размере отправил под арест Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом 8 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Арест

По версии следствия, трое жителей Петербурга совместно с неустановленными лицами ввели в заблуждение нескольких граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы в рядах ВС РФ. Фигуранты убедили потерпевших передать им банковские карты, оформленные для получения денежных выплат, выделяемых при заключении контрактов, в том числе единовременной выплаты в размере 400 тыс. рублей. Затем обвиняемые списали денежные средства на сумму не менее 1,1 млн рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

Подозреваемых задержали, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемых под арест.

«Суд ходатайства следствия удовлетворил, избрав фигурантам стражу по 25.03.2025», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что неизвестный злоумышленник похитил 227 тысяч рублей с банковской карты ВТБ умершего участника СВО. В Омске в полицию обратился сын российского бойца Марата А., который сообщил, что, пока его отец лежал с ранением в госпитале им. Бурденко, с его карты были сняты 227 тысяч рублей. Выяснилось, что Марат А. стал не единственной жертвой мошенника. Подозреваемый сумел обналичить средства с карт ещё нескольких бойцов СВО. В настоящее время ведётся поиск злоумышленника.

В ноябре 2024 года ИА Регнум рассказывало о ситуации, когда с карты ВТБ российского военного Андрея Мозгового мошенники похитили 1,2 млн «боевых», перечисленных за участие в военных действиях. Произошло это также, когда мужчина находился в госпитале им. Бурденко с ранением, где вскоре и умер.

Как рассказала сестра погибшего, у родственников возникли проблемы с блокировкой карты. Они обратились в банк и попросили либо снять деньги, либо заблокировать карту, чтобы не допустить возможных мошеннических действий. Однако в ВТБ им отказали из-за отсутствия доверенности от бойца. Более того, по словам сестры, ей и её родственнику нагрубили, отметив, что умирающему «надо было подумать, прежде чем пошёл воевать», и оформить заранее доверенность в банк.

Позднее ВТБ всё же принёс извинения семье и пообещал урегулировать денежный вопрос.