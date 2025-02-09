Южно-Сахалинск, 9 февраля, 2025, 04:06 — ИА Регнум. В районе севшего на мель в Сахалинской области иностранного сухогруза ввели режим повышенной готовности. Об этом утром 9 февраля сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Telegram-канал губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко

«Этой ночью в Невельском районе на мель село грузовое судно. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введён режим повышенной готовности», — написал Лимаренко в Telegram-канале.

Помимо этого, отметил глава региона, в области создан оперативный штаб во главе с зампредседателя регионального правительства Алексеем Римшей. В настоящее время все профильные службы мобилизованы, организовано круглосуточное дежурство, подчеркнул Лимаренко.

Как передавало ИА Регнум, на побережье Невельского района Сахалинской области сел на мель иностранный сухогруз. Уточнялось, что на борту находятся 20 членов экипажа. За медицинской помощью они не обращались. Прорабатывается вопрос о снятии корабля с мели.

7 декабря грузовое судно Finlandia Seaways, на борту которого находились ракеты системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS для Польши, село на мель у берегов Норвегии. На судне находились 23 человека. Пострадавших нет. Груз, который перевозило судно, также остался невредимым.