Владивосток, 9 февраля, 2025, 04:02 — ИА Регнум. Информация о якобы массовой раздаче страйкбольных гранат для отпугивания амурских тигров жителям Приморья не соответствует действительности. Такое заявление сделал 8 февраля гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с «РИА Новости».

Programmes.putin.kremlin.ru Амурский тигр

Арамилев прокомментировал сообщения и видеозаписи в социальных сетях, где утверждалось, что жителей сёл в Приморье якобы стали вооружать светошумовыми гранатами для отпугивания тигров, а на одном из видео мужчина учил людей правильно бросать такую гранату. Также в публикациях рассказывалась история о тигре, который якобы уничтожил бензопилу на базе лесозаготовителей в районе таёжного села Дальний Кут.

Как пояснил Арамилев, страйкбольные гранаты раздал своим сотрудникам один из предпринимателей, занимающихся заготовкой леса. При этом лесозаготовительная компания находится в тайге, вокруг лес, а до любого населённого пункта довольно далеко.

«Это право предпринимателя обеспечить своих работников, которые работают в лесу, где тигр, подчеркну, живёт. Тайга — это его дом. Но это не раздача страйкбольных гранат в населённых пунктах, чтобы отпугивать тигра в селах», — отметил Арамилев.

Глава центра «Амурский тигр» уточнил, что каждый случай выхода хищника из тайги в село обязательно проверяется. Проверке подлежит и свежий, пока неподтверждённый случай выхода тигра в Дальнереченск.

Амурский тигр занесён в Международную Красную книгу и является одним из редких хищников планеты. Все амурские тигры, обитающие на территории России, внесены в картотеку. По данным центра «Амурский тигр», на сегодняшний день в четырёх регионах России, входящих в ареал обитания хищника, проживают 750 тигров, включая тигрят.

Ранее ИА Регнум сообщало, что маленькую тигрицу, которой предстоят длительное лечение и реабилитация, привезли в хоспис для диких кошек «Дом Тигра» в Ленинградской области. Тигрица поступила из зоопарка в Нижнем Новгороде, куда животное принесли бывшие владельцы.

В Приморском крае жители Чугуевского района нашли застреленного насмерть амурского тигра. Прокуратура отметила, что считает преждевременными предположения о причастности человека к гибели животного. Ведомство проводит доследственную проверку.