Киев, 9 февраля, 2025, 03:37 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Киеве, в пригородах украинской столицы, а также в Николаеве. Об этом в ночь на 9 февраля сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

О взрывах также сообщают в Вознесенске в Николаевской области, а также в Обухове Киевской области.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ранее была объявлена как в Киевской, так и в Николаевской областях.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в данных городах. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что целями ударов российских сил являются исключительно объекты, которые противник использует в военных целях.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 февраля сообщили о взрывах в районе Харькова на востоке Украины. Вечером этого же дня в Харьковской области и нескольких других регионах Украины была объявлена воздушная тревога, которую позже отменили.

В ночь на 1 февраля прозвучала серия мощных взрывов в Киеве и Одессе. В это время на территории ряда регионов Украины была объявлена воздушная тревога.