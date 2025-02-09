Лондон, 9 февраля, 2025, 03:16 — ИА Регнум. Из хранилищ Банка Англии изъяли тысячи золотых слитков с конца 2024 года. Об этом говорится в публикации британской газеты The Telegraph.

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Утверждается, что слитки изъяли из-за опасений последствий торгового противостояния с США, котором грозит американский лидер Дональд Трамп.

В публикации также отмечается, что только за последние месяцы из хранилищ изъяли порядка восьми тысяч золотых слитков, что составляет около двух процентов от их общего числа.

Вместе с этим компания Threadneedle Street заявила, что в Банк Англии поступает множество запросов, в связи с чем нагрузка регулятора выросла и сотрудники не успевают обрабатывать все запросы на возврат слитков.

Как пояснил заместитель управляющего банком Дэйв Рамсден, ажиотаж вокруг золота может быть связан с ростом стоимости драгоценного металла на фьючерсном рынке в Нью-Йорке.

Как передавало ИА Регнум, в январе поддельное золото, которое даже специалистам трудно отличить от настоящего, распространилось по торговым точкам в Турции. Журналисты предположили, что появление подделок могло быть спровоцировано подъемами и спадами цен на драгоценный металл в летнее время. Отмечалось, что жертвами мошенников становятся и владельцы ювелирных магазинов.

В июле 2020 года агентство Caixin проинформировало, что золотые слитки массой 83 тонны, отлитые китайской компанией Wuhan Kingold Jewelry, оказались поддельными. Согласно данным агентства, слитки были изготовлены из медного сплава и сверху покрыты золотом.