Лондон, 9 февраля, 2025, 02:40 — ИА Регнум. С призывом к американскому предпринимателю и владельцу соцсети X Илону Маску обратить внимание на публикации американского рэпера Канье Уэста обратился британский журналист Пирс Морган в X.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

«Маск, сколько еще отвратительных, ненавистнических, расистских, антисемитских, провоцирующих насилие вещей ты позволишь Канье изливать на твоей платформе?» — написал Морган.

Журналист подчеркнул, что публикации Уэста в социальной сети видят как минимум 32 млн его подписчиков. В качестве иллюстрации своих слов Морган прикрепил к своему посту одну из таких публикаций, содержащую ненормативную лексику.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский рэпер Канье Уэст 8 февраля заявил, что массовый постинг сообщений о нацизме, любви к Адольфу Гитлеру и нелюбви к евреям был социальным экспериментом. Уэст также поблагодарил всех, кто принял участие в его социальном эксперименте и отдельную благодарность выразил Илону Маску.

В аккаунте Уэста 7 февраля появилось большое количество публикаций, в которых он называл себя расистом и нацистом, признался в любви к Гитлеру. Также рэпер написал, что имеет власть над своей женой Бьянкой Цензори и не доверяет друзьям-евреям, которые используют чернокожих и ненавидят белую расу. Позднее посты были удалены.

В тот же день российский дизайнер Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Yeezy, принадлежащим Уэсту. Он подчеркнул, что продолжит развивать идеи выражения творческой свободы во всех её проявлениях.

5 февраля певец признался, что долгое время страдает аутизмом. Сначала Уэсту поставили диагноз «биполярное расстройство», но его жена Бьянка Цензори убедила Уэста ещё раз пройти обследование. Тогда музыкант узнал про аутизм и понял, что это сильно влияет на его поведение.