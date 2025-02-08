В ДНР почтили память командира батальона «Сомали» Гиви, убитого СБУ
Донецк, 9 февраля, 2025, 02:39 — ИА Регнум. В Донецке почтили память погибшего семь лет назад командира батальона «Сомали» и героя ДНР Михаила Толстых с позывным Гиви. Об этом сообщил первым замминистра молодёжной политики Донецкой Народной Республики (ДНР) Константин Комленок.
«Михаил Толстых, известный всему миру как Гиви, стал настоящим символом борьбы Донбасса. Его имя — это стойкость, честь и боевое братство. Враг не смог победить его в бою, поэтому выбрал подлость и террор. Сегодня Михаила нет с нами, но его дело живёт. «Сомали» продолжает освобождать Донбасс», — рассказал журналистам замминистра.
Толстых был убит 8 февраля 2017 в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. В министерстве госбезопасности ДНР сообщали, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторолы) является тогдашний начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года Александра Погорелова, проходившего в качестве основного обвиняемого по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата ДНР Арсена Павлова приговорили к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. В частности, Погорелов признан виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношении взрывчатых веществ.
Американская газета The Washington Post 23 октября 2023 года написала, что СБУ причастна к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации «Оплот» Евгения Жилина и Михаила Толстых (Гиви), а также к другим терактам против России.