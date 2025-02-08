Донецк, 9 февраля, 2025, 02:39 — ИА Регнум. В Донецке почтили память погибшего семь лет назад командира батальона «Сомали» и героя ДНР Михаила Толстых с позывным Гиви. Об этом сообщил первым замминистра молодёжной политики Донецкой Народной Республики (ДНР) Константин Комленок.

Личный архив Богдана Безпалько Гиви

«Михаил Толстых, известный всему миру как Гиви, стал настоящим символом борьбы Донбасса. Его имя — это стойкость, честь и боевое братство. Враг не смог победить его в бою, поэтому выбрал подлость и террор. Сегодня Михаила нет с нами, но его дело живёт. «Сомали» продолжает освобождать Донбасс», — рассказал журналистам замминистра.

Толстых был убит 8 февраля 2017 в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. В министерстве госбезопасности ДНР сообщали, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторолы) является тогдашний начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года Александра Погорелова, проходившего в качестве основного обвиняемого по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата ДНР Арсена Павлова приговорили к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. В частности, Погорелов признан виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношении взрывчатых веществ.

Американская газета The Washington Post 23 октября 2023 года написала, что СБУ причастна к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации «Оплот» Евгения Жилина и Михаила Толстых (Гиви), а также к другим терактам против России.