Москва, 9 февраля, 2025, 02:04 — ИА Регнум. Медсестра мотострелкового подразделения, ефрейтор Людмила Болилая закрыла собой от осколков тяжело раненого военного. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным оборонного ведомства, Болилая в зоне спецоперации оказывала неотложную и плановую помощь российским бойцам, а также оказывала медицинскую помощь мирному населению.

Во время боевых действий украинские военные ударили кассетными боеприпасами в районе возведения фортификационных сооружений. В результате удара личный состав подразделения получил ранения различной степени тяжести.

"Ефрейтор Людмила Болилая, находясь на пункте управления, проявила хладнокровие, выбежала на поверхность, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке, и под огнем противника начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим, готовя их к дальнейшей эвакуации", - сообщили в Минобороны.

Ефрейтор продолжала оказывать медпомощь тяжело раненому бойцу, несмотря на обстрел ВСУ.

"Накрыв его собой, тем самым приняла все поражающие элементы и осколки на себя", - рассказали в министерстве.

Болилая спасла жизнь российского бойца, получив многочисленные ранения. Её доставили в полевой госпиталь. Ефрейтор представлена командованием к государственной награде "За героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, проявленные при исполнении воинского долга", отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в конце января боец Вооружённых сил России Леонид Пигин рассказал, как получив серьёзную травму, больше суток из подбитого бронетранспортёра продолжал корректировать артиллерийские удары по украинским позициям. По словам военного, во время атаки его бронемашина попала в засаду, её подбили. Сам военнослужащий получил серьёзное ранение ― у него был перебит позвоночник, он мог только шевелить рукой и немного спиной. Более чем через сутки бойца спасли военные 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

Военнослужащий ВС России в декабре рассказал о подвиге сослуживца с позывным Кучер, который с перебитой рукой 12 дней в одиночку удерживал опорный пункт под Курахово Донецкой Народной Республики. Российский военный потерял много крови, однако после того, как был отдан приказ отойти, он смог пробраться по простреливаемой противником дороге.

Командир с позывным Пластун 14 января рассказал, как доброволец из Челябинска Сергей Ганжа с позывным Хара тащил его раненого 8 км, успевая отстреливаться от беспилотников ВСУ. Он был первым, кто пришёл на помощь, когда Пластун получил ранение в ногу на поле боя в Запорожье. Под миномётным огнём Хара добрался до командира, оказал первую помощь, а потом вместе с другими бойцами эвакуировал его в безопасное место. Врачи потом сказали, что благодаря правильно оказанной бойцом помощи они смогли спасти не только жизнь офицеру, но и сохранить ногу. Ганжа погиб при выполнении боевого задания 14 августа 2022 года в Херсонской области. Он был посмертно награждён орденом Мужества.