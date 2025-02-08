Вашингтон, 9 февраля, 2025, 01:56 — ИА Регнум. Министерство финансов США ежегодно выплачивает пособия на сумму $100 млрд неустановленным лицам. Об этом 8 февраля заявил американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Вчера мне сказали, что на данный момент более $100 млрд пособий выплачивается лицам без личного номера социального страхования или хотя бы временного документа, удостоверяющего личность. Если это правда, то это крайне подозрительно», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

При этом Маск уточнил, что на вопрос о том, сколько процентов выплат из этой суммы является безоговорочным мошенничеством, в минфине единогласно ответили, что к таковым относится около 50% суммы, а это $50 млрд в год или около $1 млрд еженедельно.

«Это безумие в крайней степени, с которым нужно немедленно разобраться», — подчеркнул Маск.

Как уточнил Маск, по итогам обсуждения создавшейся проблемы между DOGE и минфином принято решение классифицировать все госвыплаты должным образом для дальнейшего аудита. Все денежные переводы будут сопровождаться обоснованием о необходимости этой выплаты. Список лиц, которые могут быть мертвы на момент перевода или имеют связи с террористическими группировками, постоянно будет обновляться. Все изменения, как заверил Маск, внедряются сотрудниками Минфина, а не DOGE.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил президент США Дональд Трамп, Илон Маскпроверит на коррупцию другие ведомства федерального правительства точно так же, как это происходит в данный момент в отношении Агентства по международному развитию (USAID).

3 февраля Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск объявил о начале ликвидации USAID.

6 февраля Reuters написало, что Трамп планирует сократить штат организации в 30 с лишним раз — с нынешних 10 тыс. человек по всему миру до 294.