Волгоград, 9 февраля, 2025, 01:31 — ИА Регнум. Временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов ввели в международном аэропорту Волгограда. Об этом в ночь на 9 февраля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко.

IMAGO/Rainer Keuenhof/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) в 00:32 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 февраля были введены временные ограничения на полёты в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань также не принимала и не отправляла рейсы. Ограничения сняли на следующее утро.

Временные ограничения в аэропорту Мурманска были введены вечером 7 февраля. Менее чем через два часа ограничения были сняты.