Лондон, 9 февраля, 2025, 01:14 — ИА Регнум. Акция протеста против строительства посольства Китая состоялась в Лондоне. Об этом 8 февраля пишет газета The Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум Англия, Великобритания

«Более тысячи человек собрались снаружи Королевского монетного двора, бывшей штаб-квартиры британского производителя монет, недалеко от лондонского Тауэра. Вскоре это место может быть превращено в китайское посольство», — уточняет издание.

Протестующие предполагают, что посольство может использоваться властями Китая для контроля за диссидентами. Часть участников акции протеста являлась выходцами из Гонконга, которые выразили уверенность в том, что одним из видов деятельности дипмиссии станет «контроль и незаконное задержание инакомыслящих».

Отмечается, что полиция попыталась задержать женщину, её затащили в полицейский фургон. После этого толпа людей в чёрных одеждах окружила машину, мешая ей проехать. Ещё одну женщину видели лежащей на дороге, предполагается, что ей стало плохо. О других инцидентах во время акции протестов не сообщается.

Китай выкупил в Лондоне два гектара земли и историческое здание, в котором раньше находился Королевский монетный двор, чтобы построить на этом месте самое крупное в Европе посольство. Совет района Тауэр-Хамлетс отклонил разрешение на строительство в 2022 году, при власти консерваторов, которые не вмешивались в процесс.

После прихода к власти лейбористов Китай вновь подал заявку, а глава КНР Си Цзиньпин обсудил этот вопрос с премьером Киром Стармером. На предстоящей неделе начнутся местные слушания по вопросу строительства посольства.

Окончательное решение примут заместитель премьер-министра и министр жилищного строительства Анджела Рейнер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что командование британской армии отложило закупку в Китае новых кокард для воинских головных уборов, опасаясь, что в них будут встроенные шпионские устройства. Контракт на производство кокард выиграла в 2022 году зарегистрированная в Йоркшире компания Wyedean Weaving. Но выяснилось, что она перенесла часть производства в Китай. После этого армейское командование отложило исполнение контракта до удовлетворения всех условий безопасности.

Представители Wyedean Weaving заявили изданию, что более 60 лет изготавливают детали формы для силовых структур Великобритании и Канады. Ранее их сотрудничество с Китаем, длящееся 15 лет, не вызывало опасений.

Издание NL Times 10 июня сообщило, что власти Амстердама решили отказаться от применения камер видеонаблюдения, произведённых в Китае, из-за опасений в шпионаже. Уже установленные в городе камеры будут заменять. По прогнозам на это уйдёт около пяти лет.