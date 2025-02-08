Белград, 9 февраля, 2025, 01:09 — ИА Регнум. Машина президента Сербии Александра Вучича потеряла колесо на ходу. Глава государства позже в эфире TV Informer призвал не призывать шум.

Кадр из видео

Как видно на опубликованном сербскими СМИ видео, машина, передвигалась в сельской местности, теряет на ходу часть колеса и останавливается на обочине. После чего из автомобиля выходит президент, которого сопровождают охранники.

Позже Вучич выступил в телеэфире TV Informer, заявив, что ничего особенного не случилось, и призвал всех не поднимать шум. Он рассказал, что инцидент произошёл днём 8 февраля по пути в Мокрин после визита в село Меленци.

«Итак, взорвалась ли покрышка или, как я думаю, что-то другое, должны установить компетентные органы, и они установят», — пояснил Вучич.

Как передавало ИА Регнум, в США перед предвыборным мероприятием в американском городе Милуоки попал в ДТП кортеж кандидата в вице-президенты от демократов Тима Уолца. В одном из автомобилей, попавших в аварию, находились журналисты. Представители прессы получили ушибы и ссадины, а одному из журналистов позднее диагностировали сотрясение. Один из сотрудников избирательного штаба сломал руку.