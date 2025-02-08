Белгород, 9 февраля, 2025, 00:45 — ИА Регнум. Украинские войска атаковали село Муром и посёлок Малиновку Белгородской области. Обошлось без пострадавших, сообщил вечером 8 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«ВСУ нанесли удары по двум населённым пунктам нашей области. Обошлось без пострадавших. Село Муром Шебекинского округа подверглось обстрелу. В пяти частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли», — написал Гладков в Telegram-канале.

Помимо этого, в селе уничтожена надворная постройка.

Вместе с этим ВСУ атаковали с помощью беспилотника частный дом в посёлке Малиновка Белгородского района. В результате атаки повреждения получили кровля и рядом припаркованная машина.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день в селе Шелаево Белгородской области в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю пострадал мужчина. Кроме того, Вооружённые силы Украины также атаковали посёлок Уразово несколькими дронами. Один беспилотник сдетонировал около социального объекта, в результате чего в здании выбило окна. Повреждения также получил рядом стоящий автомобиль. Второй БПЛА атаковал ещё один легковой автомобиль.

Вечером 7 февраля Минобороны проинформировало об уничтожении трёх украинских беспилотников над Белгородской областью. Региональные власти о пострадавших и разрушениях на земле не сообщали.