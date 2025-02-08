Киев, 9 февраля, 2025, 00:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене попытается подорвать усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом 8 февраля заявил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Как пояснил депутат, Зеленский ради срыва процесса мирного урегулирования готов даже выставить себя «несколько неадекватным» и потребовать ввода войск НАТО и передачи Украине ядерного оружия.

«Цель же не в том, чтобы их получить, а в том, чтобы выставить заведомо невыполнимые условия», — написал Дубинский.

Одновременно депутат указал, что предложения президента России Владимира Путина по разрешению украинского кризиса, как раз вполне реализуемы.

Конференция по безопасности в Мюнхене состоится 14–16 февраля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как предполагает агентство Bloomberg, спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта на Украине Кит Келлог представит мирный план по Украине в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Келлог 31 января заявил, что считает возможным добиться мира на Украине в течение ближайших 100 дней. Урегулирование конфликта отвечает интересам всего мира, добавил он.

В свою очередь агентство Reuters написало, что Трамп и его администрация обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы, победитель которых занялся бы подготовкой мирного соглашения с Россией.

Президент России Владимир Путин 28 января отметил, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, в частности, не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, подчеркнул российский лидер.