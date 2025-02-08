Москва, 9 февраля, 2025, 00:25 — ИА Регнум. США должны будут объясняться, если решат разместить вооружения в космическом пространстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России Мария Захарова

«Что касается позиции Соединенных Штатов Америки, мы сейчас много что слышим. Если в эту сторону пойдет вся история, тогда, наверное, им тоже нужно будет как-то объясниться, ведь они буквально недавно тоже вроде бы говорили о том, что не стоит наращивать вооружение, его потенциал в космосе», — приводит слова Захарова «РИА Новости».

Она добавила, что Россия будет и дальше слетать за позицией США, беря во внимание тот факт, что американская сторона зачастую отказывается от ранее сделанных заявлений.

Ранее кандидат на должность главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман заявил о неизбежности размещения американских военных в космосе для защиты космонавтов. Кроме того, военные смогут сопровождать американские миссии к Луне и Марсу. От кого конкретно военные будут защищать астронавтов в космосе, Айзекман не стал уточнять.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года газета The New York Times написала, что Пентагон собирается создать систему средств, способную защищать американские спутники в космосе и атаковать аппараты других стран в случае конфликта. Уточнялось, что подробности этой программы засекречены, однако в минобороны США начали признавать, что поле битвы всё больше сдвигается в космос.

В июле президент России Владимир Путин назвал позицию стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) против милитаризации космоса сигналом для всего мира.

Общественный деятель и популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов заявил ИА Регнум, что США постоянно разворачивают дискуссию об угрозах милитаризации космоса под предлогом якобы исходящих от их оппонентов угроз. Эксперт отметил, что на самом деле Вашингтон таким образом просто пытается компенсировать свои неудачи «на земле».