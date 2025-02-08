Москва, 8 февраля, 2025, 23:45 — ИА Регнум. После пожара в бывшем здании Электрозавода в Москве за медпомощью обратились 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«За медицинской помощью обратились 16 человек, включая ребенка», — приводит агентство сообщение медслужбы.

Отмечается, что всего госпитализированы пять человек с диагнозом «отравление продуктами горения».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всем обратившимся к врачам оперативно оказывается помощь на месте и в городских клиниках.

Как передавало ИА Регнум, пожар в здании бывшего Электрозавода начался вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли около 80 человек, эвакуировали 120 человек. Для борьбы с возгоранием приехали более 60 пожарных и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности. Для спасения людей с верхних этажей применялись подъёмные механизмы. Пожар полностью ликвидировали.

Помимо этого, сотрудники столичного Роспотребнадзора провели исследования параметров атмосферного воздуха у жилой застройки возле здания бывшего Электрозавода. По результатам исследований атмосферного воздуха содержание загрязняющих веществ не превышает гигиенических требований.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)».