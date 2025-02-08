Тель-Авив, Израиль, 8 февраля, 2025, 23:41 — ИА Регнум. Обещание уничтожить движение ХАМАС и вернуть всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, сделал 8 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении к нации.

Global Look Press

«Мы уничтожим ХАМАС и вернем наших заложников. Мы сделаем всё, чтобы вернуть всех наших заложников. Мы позаботимся об их безопасности. Это указание, которое я дал переговорной группе — передать это посредникам и требовать этого», — подчеркнул премьер Израиля, находящийся с визитом в США.

Нетаньяху добавил, что президент США Дональд Трамп «полностью согласен» с позицией Израиля и с тем, что движения ХАМАС в секторе Газа не будет.

Заявление премьера связано с освобождением из плена ХАМАС троих заложников, которых удерживали 500 дней. Мужчины вернулись истощёнными и в плохом физическом состоянии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала шокирующим истощенный вид троих заложников, освобожденных 8 февраля палестинским движением ХАМАС. В канцелярии заявили, что Израиль намерен принять меры в связи с тем, что заложников в Газе содержали в плохих условиях.

В обмен Израиль должен отпустить из тюрем 183 палестинских заключённых.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа. Первый — вывод войск ЦАХАЛ из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников. Второй — освобождение оставшихся израильских заключённых, постоянное прекращение огня. Третий этап предусматривает обмен телами погибших. Затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.