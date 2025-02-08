Москва, 8 февраля, 2025, 22:58 — ИА Регнум. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании бывшего Электрозавода в Москве. Об этом вечером 8 февраля сообщили в МЧС России.

Алексей Майшев/РИА Новости

«МЧС России: пожар в Москве полностью ликвидирован. Пять человек госпитализированы, их жизни ничего не угрожает», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Помимо этого, сотрудники столичного Роспотребнадзора провели исследования параметров атмосферного воздуха у жилой застройки возле здания бывшего Электрозавода.

«По результатам исследований атмосферного воздуха содержание загрязняющих веществ не превышает гигиенических требований. Жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, пожар в здании бывшего Электрозавода начался вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли около 80 человек, эвакуировали 120 человек. Для борьбы с возгоранием приехали более 60 пожарных и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности. Для спасения людей с верхних этажей применялись подъёмные механизмы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всем обратившимся к врачам оперативно оказывается помощь на месте и в городских клиниках.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)».