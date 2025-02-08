Невельск, Сахалинская область, 8 февраля, 2025, 22:56 — ИА Регнум. На побережье Невельского района Сахалинской области сел на мель иностранный сухогруз. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по области.

«Ночью 9 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Уточняется, что на борту находятся 20 членов экипажа. За медицинской помощью они не обращались. Разлива топлива не наблюдается, отметили в ведомстве. В данный момент прорабатывается вопрос о снятии корабля с мели, добавили в МЧС.

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