Москва, 8 февраля, 2025, 22:39 — ИА Регнум. Россия не станет выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН за прошедший, 2024 год. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Global Look Press

«Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год», — сказано в распоряжении, текст которого опубликован на сайте правовой информации.

Согласно распоряжению, проинформировать секретариат ЕЭК ООН о данном решении поручено Министерству иностранных дел РФ.

До этого Россия не стала выплачивать взносы в ЕЭК за 2022 и 2023 годы.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года в МИД России заявили, что решение о невыплате добровольного взноса в ЕЭК ООН за 2022 год является вынужденным. Как пояснили в ведомстве, это связано с деструктивной линией США и стран ЕС в упомянутой комиссии и их давлением на её исполнительный комитет в целях ограничения взаимодействия комиссии с Россией.

В сентябре 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что из-за санкций Москва несколько месяцев не могла произвести добровольные взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН и Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).