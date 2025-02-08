Москва, 8 февраля, 2025, 22:25 — ИА Регнум. В больницы Москвы доставлены пять человек после пожара в бывшем здании Электрозавода. Об этом вечером 8 февраля сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем её на месте и в городских клиниках. Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Службы города работают на месте», — написал мэр Москвы в Telegram-канале.

Он отметил, что все находящиеся в здании люди, по предварительным данным, эвакуированы. Спасатели и пожарные принимают все меры по ликвидации возгорания, добавил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, пожар в здании бывшего Электрозавода начался вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли около 80 человек, эвакуировали 120 человек. Для борьбы с возгоранием приехали более 60 пожарных и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности. Для спасения людей с верхних этажей применялись подъёмные механизмы. Пожар был локализован на площади 300 кв. м. Открытое горение ликвидировано.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)».