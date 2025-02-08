Тбилиси, 8 февраля, 2025, 21:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не видит возможности восстановить дипломатические отношения с Россией. Об этом 8 февраля сообщил телеканал 1TV.

Global Look Press

«У нас нет дипломатических отношений <…> Сейчас не время их восстанавливать», — ответил политик на вопрос журналистов, могут ли в Тбилиси открыть российское посольство.

По его словам, причина, по которой Грузия не видит возможности восстановить дипотношения, состоит в том, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

При этом премьер добавил, что Грузия проводит прагматичную политику в отношении России. Между странами сохраняются торгово-экономические отношения, которые планируется развивать и в дальнейшем.

Как передавало ИА Регнум, Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в сентябре 2008 года, когда Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Москва признала суверенитет этих республик после нападения грузинской армии на Цхинвал в августе того же года.

Кобахидзе в феврале 2024 года заявил, что планирует добиться присоединения Абхазии и Южной Осетии к Грузии. При этом он рассчитывает сделать это мирным путём.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре подчеркнул, что признание Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру. Москва также намерена добиться, чтобы Тбилиси подписал с Сухумом и Цхинвалом соглашение о неприменении силы.