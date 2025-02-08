Москва, 8 февраля, 2025, 21:46 — ИА Регнум. Ситуация вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит является хорошим примером того, как французские журналисты подвергаются преследованиям за то, что задают вопросы по интересующей их теме. Об этом 8 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press

Она отметила, что эта ситуация относительно «пикантных подробностей» того, что происходит у четы Макрон, волнует уже не только французских журналистов, но и американских и вообще мировую прессу.

«Не наш вопрос, безусловно, но я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей … только за то, что направляют или имеют наглость, как опять же говорят во Франции, направлять вопросы, которые их интересуют», — приводит слова Захаровой «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля журналистка Наташа Рей, осуждённая во Франции за высказывания о том, что жена Макрона родилась мужчиной, заявила, что хочет получить политическое убежище в России. Кроме того, она сообщила, что планирует подать в суд на Брижит Макрон с обвинением о фальсификации документов.

В 2022 году в Сети появилось видео авторства Рей о том, что Брижит Макрон прежде звали Жан-Мишель Тронье. Супруга Макрона, её дети и брат через суд потребовали компенсации за вмешательство в личную жизнь, но их иск был отклонён. Суд квалифицировал обстоятельства дела как публичную клевету. Рей признали виновной в распространении ложных слухов и приговорили к штрафу.

23 января американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена Макрона родилась мужчиной. Она направила французскому президенту список вопросов, прежде чем опубликовать материалы своего расследования. В нём она задала вопросы о прошлом его супруги и попросила поделиться фотографиями из её молодости.

В марте 2024 года Оуэнс заявила, что Брижит Макрон на самом деле — её родной брат Жан-Мишель Тронье, который занял место якобы пропавшей без вести в 1961 году сестры. Тогда же Макрон впервые отреагировал на домыслы о жене и сообщил, что фейки это ужасно, так как они заражают сомнениями даже самых близких людей.