Москва, 8 февраля, 2025, 21:19 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании бывшего Электрозавода в Москве. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба МЧС.

Алексей Майшев/РИА новости

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Москве», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как ранее передавало ИА Регнум, пожар в здании бывшего Электрозавода начался вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли около 80 человек, эвакуировали 120 человек. Для борьбы с возгоранием приехали более 60 пожарных и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности. Для спасения людей с верхних этажей применялись подъёмные механизмы. Пожар был локализован на площади 300 кв. м.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что трёх человек госпитализировали с отравлением продуктами горения. Их доставили в НИИ имени Склифосовского. Угрозы жизни пострадавших нет, их состояние нетяжёлое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)».