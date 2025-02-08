Вашингтон, 8 февраля, 2025, 21:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается депортировать из страны британского принца Гарри. Об этом 8 февраля сообщила газета The New York Post.

Global Look Press

«Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое», — процитировало издание американского лидера.

Трамп также назвал «ужасной» жену Гарри, американскую актрису Меган Маркл. По мнению президента, у принца и так хватает проблем с супругой.

Как передавало ИА Регнум, законность выдачи визы принцу Гарри поставили под сомнение в связи с его признанием в мемуарах, что он употреблял наркотики. Согласно законодательству США, принц обязан был сообщить об этом, подавая заявление на американскую визу. Миграционная служба США отказалась обнародовать соответствующие документы.

Директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при аналитическом центре Heritage Foundation Нил Гардинер в ноябре 2024 заявил, что Трамп после прихода к власти может распорядится опубликовать иммиграционные документы. Тогда принцу будет грозить депортация.

В декабре Трамп обвинил принца Гарри с женой в неуважительном отношении к британской королевской семье. Он добавил, что Маркл ужасно использует мужа, который ещё пожалеет об этом. Американский политик заявил об этом после того, как принц и супруга дали интервью.