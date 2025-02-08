Москва, 8 февраля, 2025, 21:08 — ИА Регнум. Чемпион СССР по боксу, участник Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене Геннадий Доброхотов умер на 77-м году жизни. Об этом 8 февраля сообщается на сайте Федерации бокса России.

С. Соловьев/РИА Новости

«Геннадий Константинович внёс большой вклад в развитие бокса в столице, его уход — большая утрата для всей боксёрской семьи. Глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Константиновича. Память о нём навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.

Доброхотов был мастером спорта международного класса, стал чемпионом СССР в 1972 году, был вторым на Спартакиаде народов СССР в 1971 году. Участвовал в составе сборной СССР в Олимпиаде-1972.

После завершения спортивной карьеры Доброхотов много лет работал тренером по боксу в спортивной школе Москомспорта «Косино», был почётным членом президиума организации «Ветераны бокса Москвы».