Москва, 8 февраля, 2025, 20:56 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» провела стратегическую сессию «Квантовый проект 2020–2030». Об этом 8 февраля сообщается в официальном Telegram-канале блока цифровизации компании.

t. me/digitalRosatom

В ходе мероприятия подведены итоги реализации дорожной карты по квантовым вычислениям в 2020–2024 годах, а также обсуждены задачи нового этапа квантового проекта, обозначенные в дорожной карте до 2030 года, а также в нацпроекте «Экономика данных».

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в своём выступлении отметил развитие позиций России в области квантовых вычислений.

«Подводя итог дорожной карты, в первую очередь отмечу, что в стране появилось квантовое сообщество, и полученные результаты — наша совместная заслуга. Мы работаем на всех основных платформах, на которых в мире создаются квантовые вычислители, у нас есть возможность обмениваться мнениями, получать государственную помощь, представлять свои результаты, запускать программы и проекты, связанные с подготовкой кадров и международной деятельностью. Ну и, конечно, искать главное измерение — практическое применение квантовых технологий в нашей жизни. И мне бы хотелось, чтобы применение квантовых технологий однозначно было в приоритете и воспринималось как прорыв», — отметил Лихачёв.

Он подчеркнул, что квантовая тематика стала частью повестки страны, чего не было до 2020 года. По его словам, это стало возможным благодаря, прежде всего, президенту России Владимиру Путину и работе «Росатома».

«Из страны, которая ещё недавно находилась вне квантовой борьбы, мы всё-таки вошли в статус страны, которая сейчас очевидно сокращает разрыв. Таков содержательный результат очень «стартаповского» и очень энтузиастского этапа квантового проекта», — сообщил он.

Глава «Росатома» добавил, что сейчас поставлены новые задачи. В их числе — квантовые компьютеры уже не в десятках, а в сотнях кубит, количество квантовых сервисных решений. Кроме того, добавляется тематика, связанная с квантовыми сенсорами.

«Надо понять, как мы будем складывать эту большую квантовую мозаику, потому что, нам нужно на рубеже 2030 года очень чётко сформулировать образ результата. Он должен быть одновременно очень духоподъёмным, мобилизующим и реалистичным. Особый фундаментальный вызов здесь состоит в том, чтобы создать идею, которая позволит утвердить роль и место квантовых технологий в стране», — заключил он.

Директор по квантовым технологиям «Росатома», кандидат физико-математических наук Екатерина Солнцева подчеркнула эффективность работы по выполнению поставленных задач.

«Расходы на финансирование квантовых программ в целом ряде стран в последние восемь лет были выше, нежели в России, но, несмотря на это, результаты у нас очень серьёзные. Мы вошли в число трёх стран, которые имеют действующие квантовые вычислители на всех четырёх приоритетных платформах. И входим в число шести стран, у которых есть вычислители объёмом 50 кубитов и выше. 50 кубитов — это важная граница вхождения в квантовый пул: до них «разгоняются», а достижение этой планки значит попадание в высшую лигу», — подчеркнула она.

Солнцева отметила, что Россия вошла в число стран, приближающихся к лидирующей позиции.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года советник гендиректора «Росатома» Руслан Юнусов сообщил, что российские учёные создали 20-кубитный квантовый компьютер. Он отметил, что в будущем больше внимания станут уделять производительности машины и меньше — числу кубитов.

В сентябре 2022 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по развитию высокотехнологичной отрасли «Квантовые вычисления» назвал развитие квантовых вычислений путём к технологическому суверенитету страны. На тот момент, по его словам, одним из ключевых результатов реализации дорожной карты по развитию высокотехнологичной отрасли было создание прототипа 4-кубитного ионного квантового процессора.

«Росатом» начал отвечать за развитие квантовых вычислений в России в 2021 году. 10 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов запустили обсуждение текста и независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления правительства «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на создание прототипов квантовых процессоров в соответствии с мероприятиями дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления».