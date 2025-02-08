Москва, 8 февраля, 2025, 20:59 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС локализовали пожар в здании бывшего Электрозавода в Москве на площади 300 кв. м. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Пожар в Москве локализован на 300 квадратах», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Как передавало ИА Регнум, пожар в здании бывшего Электрозавода произошёл вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС эвакуировали 120 человек и спасли около 80. Для тушения огня было задействовано более 60 специалистов и 16 единиц техники. Пожару присвоили четвёртый ранг сложности. Для эвакуации людей с верхних этажей потребовалось применение подъёмных механизмов.

По предварительной информации, причиной пожара могли стать неисправная электропроводка или перегрузка сети. Для борьбы с огнём в том числе направили пожарный поезд. Источник сообщил, что спасатели вывели из горящего здания всех людей.

Троих пострадавших при пожаре госпитализировали. Они отравились продуктами горения. В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что их жизни ничего не угрожает, состояние нетяжёлое.