Москва, 8 февраля, 2025, 20:06 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ.

Прокуратура города Москвы

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что количество пострадавших уточняется. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Как передавало ИА Регнум, пожар в здании бывшего Электрозавода начался вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли около 80 человек, эвакуировали 120 человек. Для борьбы с возгоранием приехали более 60 пожарных и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности. Для спасения людей с верхних этажей применялись подъёмные механизмы.

Площадь пожара уже достигла 300 кв. м. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправной электропроводки или перегрузки сети.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что трёх человек госпитализировали с отравлением продуктами горения. Их доставили в НИИ имени Склифосовского. Угрозы жизни пострадавших нет, их состояние нетяжёлое.