Москва, 8 февраля, 2025, 20:05 — ИА Регнум. Находящийся в Балтийском море кабель «Ростелекома» получил повреждения в результате внешнего воздействия. Об этом 8 февраля сообщили в компании.

Global Look Press

«Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия [был] повреждён подводный кабель», — процитировал ТАСС представителя госоператора.

Он уточнил, что повреждение кабеля не затронуло абонентов компании. На месте происшествия проводят ремонтные работы.

Как передавало ИА Регнум, финская береговая охрана 8 февраля сообщила о повреждении российского кабеля в исключительной экономической зоне Финляндии в Балтийском море. Причины названы не были. Служба уточнила, что российское судно приступило к ремонту.

В январе хакеры атаковали инфраструктуру «Ростелекома». Компания сообщила, что данные «Госуслуг» не затронуты. Предварительный анализ базы данных показал, что утечки особо чувствительной персональной информации не было.

Также в январе в России произошёл массовый сбой сервисов. «Ростелеком» сообщил, что причиной стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. Проблему быстро устранили.