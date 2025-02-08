Москва, 8 февраля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Ко Дню российской науки, который отмечается 10 февраля, в Москве подготовили мероприятия, посвящённые ядерной физике, биологии и астрономии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Можно посмотреть полнокупольный фильм о Солнечной системе, послушать «Атомную симфонию» и увидеть биореактор. Погрузиться в мир науки предлагают в Московском планетарии, Музее космонавтики, Дарвиновском и Биологическом музеях, в музеях «АТОМ» и «БИОТЕХ» на ВДНХ», — написал он в Telegram-канале.

На официальном портале мэра добавили, что в Московском планетарии в рамках проекта «Трибуна ученого» астрономы прочтут лекции о космических лучах и возможности внеземного поселения.

В Музее космонавтики стоит осмотреть технологичные экспонаты и космические объекты, многие из которых стали прорывными для человечества. Среди них дубликат первого искусственного спутника Земли (с его запуском в 1957 году началась космическая эра), макеты орбитальной станции «Мир» и лунохода, подлинные спускаемые аппараты кораблей «Союз», скафандры Юрия Гагарина и Алексея Леонова. В лектории музея поведают о последних орбитальных исследованиях.

Государственный Дарвиновский музей познакомит с историей жизни на Земле. Посетители перенесутся в эпоху динозавров, встретятся с мамонтами, шерстистыми носорогами и пещерными львами, а также современными животными. В интерактивном центре можно увидеть мир с высоты птичьего полета и глазами крохотной мыши, а также услышат сердцебиение колибри.

В Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева на Малой Грузинской улице посетителям через микроскоп покажут микромир. также предусмотрены экскурсии по оранжерее. А в павильоне № 31 «Геология» на ВДНХ работает выставка «12 признаков живого», здесь проводят практические занятия по анатомии и ботанике.

Для поклонников естественных наук интересен будет и Московский зоопарк. В детском лектории зоологи, океанологи, экологи расскажут об окружающем мире. Зверей и птиц, о которых идет речь, можно будет увидеть вживую. Музей истории зоопарка поведает, как современные зоосады помогают в формировании резервных популяций редких видов животных, как ветеринары и киперы ухаживают за подопечными.

Ранее, 8 февраля, Собянин рассказал о об изобретённых московскими школьниками устройствах, которые они представляют на открытой городской научно-практической конференции «Инженеры будущего» и финальных соревнованиях Всероссийской олимпиады школьников. Например, ученицы школы №2072 Василиса Муханцева, Мария Карасёва и Алина Мангутова создали устройство для оптимизации сбора солнечной энергии. Применить его можно в работе автономных наземных роботов, дронов и мобильных зарядных станций.