Тель-Авив, Израиль, 8 февраля, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по ливанскому шиитскому движению «Хезболла», члены которого действовали на объекте по производству и хранению оружия в долине Бекаа в Ливане. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Global Look Press

«Удар был нанесён после того, как террористы действовали на объекте по производству и хранению стратегического оружия, принадлежащем террористической организации», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что деятельность на этом объекте является грубым нарушением договорённостей между Израилем и Ливаном.

ЦАХАЛ заявила, что продолжает действовать, чтобы устранить любую угрозу Израилю, и будет предотвращать любые попытки «Хезболлы» восстановить силы в соответствии с договорённостями о прекращении огня.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября 2024 года армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана, объявив, что цель вторжения — уничтожения объектов «Хезболлы». 27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Тель-Авив обязался вывести войска из соседней страны.

7 февраля израильский телеканал Kanопубликовал видео момента убийства в Бейруте лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. На записи видно, что удар нанесли в дневное время по району, где находился лидер ливанских шиитов. На момент атаки там были посторонние люди. Сам удар был нанесён 28 сентября 2024 года. Кроме Насраллы, погибли глава южного командования «Хезболлы» Али Караки, генерал-майор иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан и ряд других военачальников.