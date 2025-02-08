Москва, 8 февраля, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Киевский режим, устроив ракетную атаку по центру Макеевки Донецкой Народной Республики, показал свою нацистскую сущность. Об этом 8 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Хунта вновь продемонстрировала свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив ещё одно циничное кровавое преступление» — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Захарова подчеркнула, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) преднамеренно нанесли удар по густонаселённому району города. Это стало очередным варварским преступлением против мирных жителей.

Министерство решительно осудило атаку киевского режима и расценивает её как акт терроризма. Ответственность за это преступление несут не только украинские неонацисты, но и их западные кураторы, которые подстрекают киевский режим на кровавые злодеяния, а также участвуют в организации, добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля украинские военные нанесли ракетный удар по Макеевке, используя ракеты с фугасной боевой частью. Атака произошла в разгар выходного дня, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины сообщило, что в результате обстрела погибла девушка, ещё 11 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Также было повреждено остекление и фасады двух многоквартирных домов, две торговых точки и 15 автомобилей.