Хельсинки, 8 февраля, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Российский кабель получил повреждения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии в Балтийском море. Об этом заявила финская береговая охрана 8 февраля.

Global Look Press

В Хельсинки также отметили, что российская сторона уже приступила к ремонтным работам.

«Береговая охрана Финского залива следит за соблюдением закона об исключительной экономической зоне и условиями использования ИЭЗ, где сейчас российское судно ремонтирует оборванный российский кабель», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, 13 января произошёл обрыв кабеля, соединявшего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Ранее на Балтике произошло ещё три подобных инцидента. Шведское министерство гражданской обороны предположило, что повреждение могло быть умышленным. Ведомство посчитало, что это якобы могло сделать китайское судно, завербованное Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности РФ к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Он также указал на то, что эти обвинения ничем не подтверждены.