Харьков, Украина, 8 февраля, 2025, 20:03 — ИА Регнум. Взрыв было слышно в районе Харькова на востоке Украины. Об этом 8 февраля сообщило украинское издание «Общественное».

Global Look Press

Уточняется, что он прогремел за пределами города.

Вечером 8 февраля в Харьковской области и нескольких других регионах Украины была объявлена воздушная тревога, которую позже отменили.

Министерство обороны России пока что не комментировало данную информацию. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что целями ударов российских сил являются исключительно объекты, которые противник использует в военных целях.

В ночь на 1 февраля прозвучала серия мощных взрывов в Киеве и Одессе. В это время на территории ряда регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее, в ночь на 31 января, в Киеве было слышно несколько взрывов. Отмечается, что в столице и нескольких областях Украины ранее была объявлена воздушная тревога. Подробной информации об инцидентах нет.