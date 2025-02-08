Москва, 8 февраля, 2025, 19:46 — ИА Регнум. В Госдуму внесли проект об увеличении пенсии военнослужащим. Соответствующий документ появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности парламента 8 февраля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Законопроектом предлагается увеличить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии… с 1 января 2025 года до 93,59% от размера указанного денежного довольствия», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что увеличение размера выплат должно произойти в рамках закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей».

В пояснительной записке также указывается, что фактический уровень инфляции за 2024 год составил 9,5% и, таким образом, уровень пенсий необходимо повысить на столько же.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля президент РФ Владимир Путин назвал инфляцию основным экономическим вызовом для России. Он также отметил, что в 2025 году необходимо выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции. В ходе доклада президенту председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что годовые темпы инфляции снижаются шестой месяц подряд.

На следующий день директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа. ру» Юлия Санина рассказала, что военнослужащие входят в число граждан, которые могут получить пенсию за выслугу лет.