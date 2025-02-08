Москва, 8 февраля, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Космонавт Иван Вагнер, являющийся студентом Президентской академии РАНХиГС, впервые в мире защитил магистерскую диссертацию с борта Международной космической станции. Об этом 8 февраля сообщил ректор вуза Алексей Комиссаров.

Кадр из видео

«Вот так свою магистерскую диссертацию защитил студент Владимирского филиала Академии Иван Вагнер. В таком формате защита проходила впервые в мире — свою научную работу исследователь представлял с борта МКС», — написал Комиссаров в Telegram-канале.

Вагнер написал диссертацию на тему повышения эффективности деятельности организации государственного сектора путём совершенствования отбора персонала. Магистрант проанализировал работу Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Комиссаров отметил, что Вагнер хорошо разбирается не только в небесных телах, но и в государственном управлении.

Вагнер является Героем Российской Федерации, 123-м космонавтом России и 566-м космонавтом мира.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября 2024 года к МКС пристыковался пилотируемый корабль «Союз МС-26» с новым международным экипажем. В него вошли российские космонавты Иван Вагнер и Алексей Овчинин, а также астронавт NASA Дональд Петтит. В декабре 2024 года Овчинин и Вагнер вышли в открытый космос, установив на поверхности станции спектрометр, позволяющий наиболее точно измерить космический радиационный фон.