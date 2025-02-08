Москва, 8 февраля, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Опубликованы кадры эвакуации людей из горящего здания с танцевальной студией в Москве. Соответствующая запись 8 февраля появилась в распоряжении ИА Регнум.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

На ней видно, как люди бегут по задымлённому зданию на улицу.

Возгорание на улице Электрозаводской началось 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли из здания около 80 человек, эвакуировали 120 человек. Для борьбы с возгоранием приехали более 60 пожарных и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Специалисты для спасения людей с верхних этажей применяли подъёмные механизмы.

Оперативные службы сообщили, что площадь пожара уже достигла 300 кв. м. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправной электропроводки или перегрузки сети.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что трёх человек госпитализировали с отравлением продуктами горения. Их доставили в НИИ имени Склифосовского. Угрозы жизни пострадавших нет, состояние нетяжёлое.

Следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве начали процессуальную проверку в связи с пожаром в Москве. Отмечается, что будут назначены соответствующие экспертизы.