Вашингтон, 8 февраля, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ввёл санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Об этом 8 февраля сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Global Look Press

«Прокурор МУС Карим Хан стал первым лицом, на которого были наложены экономические и связанные с поездками санкции, инициированные Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции включают заморозку активов в США и запрет на посещение страны. Они введены в рамках мер за расследования в отношении граждан США или их союзников.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля Трамп ввёл санкции в отношении МУС за действия против США и Израиля. Меры включают в себя в том числе блокировку собственности, активов, а также введение запрета на въезд в США членам МУС и их семьям.

В указе Трампа говорится, что решения МУС грозят посягательством на суверенитет США и подрывают важную работу в области национальной безопасности и внешней политики государства.

В свою очередь МУС осудил решение Трампа и заявил, что продолжит работать, обеспечивая правосудие во всём мире, несмотря на санкции.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, предположительно, за совершённые израильской армией военные преступления в секторе Газа. Отмечалось, что власти Израиля использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили намеренные удары по мирному населению и не позволяли оказывать им помощь.